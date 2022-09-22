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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Küresel gıda krizi daha da derinleşecek'

22 Eylül 2022, Perşembe 10:04
Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı küresel gıda krizinin, tahıl koridorunun açılmasına rağmen bitmediğini belirterek, krizin daha derinleşeceğine dair ülkeleri uyardı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Genel Direktörü QU Dongyu, Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Grubu (WBG) Başkanı David Malpass, Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörü David Beasley ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ortak yazılı açıklamalarında küresel gıda krizindeki son durumu değerlendirdi.

Açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının küresel gıda ve beslenme krizini tetiklemeyi sürdürdüğü belirtilerek, "Tahıl ihracatının Karadeniz'den devam etmesine rağmen iklim olayları ve yüksek fiyatlardan ötürü gıda birçok kişi için ulaşılamaz durumda olmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya genelinde şiddetli gıda güvensizliği altındaki kişi sayısında artışın beklendiği kaydedilen açıklamada, "Gübre pazarı, özellikle gaz tedarikinin kısıtlandığı Avrupa'da değişkenliğini sürdürüyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, mevcut durumda bir sonraki ekin mevsimi için gübre kullanım oranının azalacağı vurgulanarak, "gıda krizinin uzayacağı ve daha derin hale gelebileceği" uyarısı yapılıp ülkelerin bu krizi ele almak için harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye ve BM'nin öncülüğünde kurulan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna'dan 3 milyonun üzerinden tahıl ve gıda maddeleri sevk edilmesi olumlu karşılanırken, tahıl sevkiyatında kazanılan ivmenin gıda fiyatlarına da yansıyabilmesi için ülkelere "etkili üretim ve ticareti destekleme", "tarım politikalarında şeffaflığı artırma", "inovasyon ve ortak planlamaları hızlandırma" ve "gıdada sistemsel değişime yatırım yapma" çağrısında bulunuldu.

AA

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