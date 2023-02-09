Küresel gıda ve beslenme krizine karşı acil eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), gıda ve beslenme güvenliği konusundaki küresel krize yönelik acil eylem çağrısında bulundukları ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dilenirken, kuruluşların durumu yakından izlediği ve görev alanlarına giren gerekli destekleri sağlamak için çalıştıkları belirtildi. Açıklamada, tedarik zincirindeki aksaklıklar, iklim değişikliği, Kovid-19 salgını, faiz oranlarındaki artışlar yoluyla finansal sıkılaştırma ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel gıda sisteminde benzeri görülmemiş şoka neden olduğu ifade edildi. AA

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