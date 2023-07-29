Küresel haşlanma dönemindeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, bilim insanlarının temmuz ayının dünyanın en sıcak ayı olma yolunda ilerlediğini teyit etmeleri üzerine yaptığı açıklamada, küresel ısınma döneminin sona erdiğini ve “Küresel haşlanma döneminin başladığını” söyledi.

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