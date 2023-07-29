Küresel haşlanma dönemindeyiz

29 Temmuz 2023, Cumartesi 01:05
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, bilim insanlarının temmuz ayının dünyanın en sıcak ayı olma yolunda ilerlediğini teyit etmeleri üzerine yaptığı açıklamada, küresel ısınma döneminin sona erdiğini ve “Küresel haşlanma döneminin başladığını” söyledi.
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Guterres, “İklim değişikliği burada. Dehşet verici ve bu sadece bir başlangıç” dedi. Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamanın ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından sakınmanın hâlâ mümkün olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, “Bu sadece dramatik ve acil iklim eylemleriyle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte aşırı hava olayları ve yangınlar dünyanın gündeminden düşmüyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin orman yangınlarını körükleyen sıcak ve kuru hava riskini artırdığını dile getiriyor.
Haber Merkezi
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