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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Küresel Kovid-19 salgınında dünya genelinde son 24 saat

12 Nisan 2020, Pazar 23:06
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 830 bine ulaşırken, ölenlerin sayısı 113 bini, iyileşenlerin sayısı ise 420 bini aştı.

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler:

Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a çıktı. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı 156 bin 363'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 34 bin 211 olarak açıklandı. Bu, 19 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük rakam oldu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, tüm dünyanın acı çektiği bu salgına karşı birlik çağrısı yaptı. Papa, salgın sebebiyle inananlara kapalı şekilde Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası içinde Paskalya yortusu ayinini yönetti.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de ise vaka sayısı 550 bin 145'e ulaşırken, can kaybı 21 bin 649 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı ise 31 bini geçti.

Ülkede hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin öldüğü ortaya çıktı. Diğer yandan ABD'de halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

İspanya'daki can kaybı da son 24 saatte 366 artarak 16 bin 972 oldu. Vaka sayısının 166 bin 19'a ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 62 bin 391'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bin 393'e çıkarken, ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 132 bin 591, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 186'ya yükseldi.

İngiltere Başbakanı taburcu oldu

Can kayıpları İngiltere'de 737 artarak 10 bin 612, İran'da 117 artarak 4 bin 474, Belçika'da 254 artarak 3 bin 600, Hollanda'da 94 artarak 2 bin 737, İsviçre'de 70 artarak 1106'ya çıkarken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmedi.

İngiltere'de, Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edildi.

Liverpool'un eski efsane futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish, Kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin salgınla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Somali'de bakan öldü

Somali Federal Cumhuriyeti'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, Kovid-19 nedeniyle öldü.

Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde, bir polis memurunda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine aynı karakolda görevli 66 polis evlerinde karantinaya alındı.

Myanmar hükumeti, salgınının yayılmasını önlemek için tüm uluslararası uçuşlara getirilen yasağın süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Endonezya hükumeti, salgını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında kapasitenin yarısı dolacak şekilde yolcu sınırlaması getirildiğini açıkladı.

Rusya'da vaka sayısının 15 bini aşması üzerine başkent Moskova bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

Hırvatistan'a Kovid-19'la mücadelede Çin'den 60 tonluk tıbbi malzeme yardımı ulaştı.

Mali'deki Avrupa Birliği Eğitim Misyonunda (EUTM) görev yapan Sloven askerde Kovid-19 tespit edildi. Savunma Bakanı Matej Tonin, askerin sabah saatlerinde Slovenya'ya getirildiğini bildirdi.

AA

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