"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Küresel salgın Rusya'da da ağır hissediliyor

10 Haziran 2020, Çarşamba 12:00
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 404 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 493 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm vakaları artışa geçti. Son bir günde ölü sayısı 216 artarak toplamda 6 bin 358’e, iyileşen sayısı 10 bin 386 artarak 252 bin 783'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8’den yüzde 1,7’ye geriledi. Yeni vakaların yüzde 34,8’inde semptoma rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da, günlük vaka sayısında düşüş devam etti. Son 24 saatte vaka sayısı 1195 artarak 199 bin 785’e, ölü sayısı 56 artarak 3 bin 85’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 290 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 500 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov CNN’e verdiği röportajda, Kovid-19 hasta sayısına oranla ölü sayısının azlığından dolayı Rusya’da verilerin düşük gösterildiği iddialarına katılmadığını söyledi.

Ülkede sağlık sisteminin etkili olduğunu savunan Peskov, “Ülkemizde çok fazla Kovid-19 testi yapılıyor. Ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok virüs ortaya çıkarırsınız.” ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Celp işlemlerine ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    ABD'deki protestolarında görevli muhafızlarda koronavirüs çıktı

    Küresel salgın Rusya'da da ağır hissediliyor

    Siyam ikizleri yurda döndü

    Brezilya'da ölü sayısı 38 bin 406'ya yükseldi

    Afrika'da Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeler

    Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilere ek süre

    George Floyd'un cenazesi defnedildi

    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

    18 ile yeni vali atandı, 23 ilin valisi yer değiştirdi

    Adrese teslim uyarılar

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

    İYİ Parti'nin Ayasofya ibadete açılsın önerisini AKP reddetti... Akşener'den ilk yorum...

    Normalleşme vatandaşın elinde

    Yapboz sistemi

    280 bin üniversite öğrencisine haciz

    Koca: Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok

    Anne-babaların internet endişesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adrese teslim uyarılar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum huzur istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka musîbetler gelir!
    Cevher İLHAN

    Yine “kirli siyasî tertipler”
    Faruk ÇAKIR

    İstibdat başka kapıya!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) ümmî oluşu ne demektir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hırsızlık ve istihdam politikaları
    Ahmet BATTAL

    Yeni anayasa şart
    Şükrü BULUT

    Amerika’da neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.