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Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

31 Ocak 2021, Pazar 22:30
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 103 milyon 338 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 74 milyon 938 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 671 bini, Hindistan'da 10 milyon 752 bini, Brezilya'da 9 milyon 184 bini ve Rusya'da 3 milyon 850 bini aştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinde bulunanları, Kovid-19'a karşı aşılama planının durdurulduğunu açıkladı.

Danimarka’da Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere bir yenisi daha eklendi. Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) tarafından Danimarka’nın ikinci büyük şehri Arhus’ta gösteri düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de hükümetin Kovid-19 ile mücadele için aldığı ve aylardır devam eden tedbirleri protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.

Avusturya’nın başkenti Viyana'da ise Kovid-19 önlemleri karşıtları, polisin gösterileri yasaklamasına rağmen sokağa çıktı ancak polis göstericilerin yürüyüş yapmasına izin vermedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı Vuhan kentinde deniz ürünleri gıda pazarında incelemelerde bulundu.

Morgan Stanley ve Credit Suisse tarafından yapılan araştırmaya göre, ortalama tek doz Kovid-19 aşısının 20 dolar olduğu baz alındığında aşı üreticisi ilaç firmalarının sadece ABD, Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerden yılda 10 milyar dolar gelir elde etmesi öngörülüyor.

İran'da 4. dalga endişesi

Zimbabve, Kovid-19 aşılarının finansmanına 100 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Kovid-19 aşısının, ülkede 20 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Brezilya'da Palmeiras futbol takımının Libertadores Kupası'nı kazanmasının ardından taraftarlar, salgına rağmen ülkede salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Palmeiras'ın stadının çevresinde kutlama amacıyla kalabalıklar oluşturdu.

Japonya'da Kovid-19'a karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağı bildirildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, salgında 4. dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kudüs’teki bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik’in 99 yaşında Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze törenine karantinaya rağmen on binlerce kişi katıldı.

Mısır'a Kovid-19 aşısının ilk partisi ulaştı

Avustralya'da, Yeni Zelandalıların ülkeye geldiklerinde 14 günlük zorunlu Kovid-19 karantinasına girmekten muaf tutan seyahat anlaşması tekrar yürürlüğe girdi.

Mısır'ın AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının ilk partisi başkent Kahire'ye ulaştı.

İsrail yönetimi, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceğini duyurdu.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bu yıl içerisinde 17 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söyledi.

Malezya Savunma Bakanlığı, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Sarawak eyaletine bağlı Kapit ve Song bölgelerinde 2-15 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

AA

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