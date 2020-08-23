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23 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

23 Ağustos 2020, Pazar 22:24
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyon 510 bine, ölenlerin sayısı 810 bine yükseldi. Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 16 milyonu aştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 842 bin 153'e, can kaybı 180 bin 191'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 3 milyon 148 binden fazla kişi iyileşti.

 

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, ölenlerin sayısı 114 bin 250'ye, vaka sayısı da 3 milyon 582 bin 362'ye ulaştı. İyileşen kişi sayısı 2 milyon 709 bin 638 olarak kayda geçti.

Hindistan'daki vaka sayısı 3 milyon 44 bin 940'a yükselirken, can kaybı 56 bin 706'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 280 bin 566'ya çıktı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgın dolayısıyla ülkelerinde yeniden herkesin evlerine kapandığı, seyahat kısıtlamalarının olduğu sıkı karantina tedbirlerini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bazı şirketlerin çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirdiğine dikkati çekerek, bunun iş yerlerinin kapanmasını önlemesi durumunda ülke genelinde de zorunlu hale gelmesi için atılacak bir adım olabileceğini ifade etti.

Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte kaydedilen 284 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükselirken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 242'ye çıktı.

İran'da Tahran İl Meclis Üyesi Nahid Hüdakeremi, salgının başlangıcından bugüne 10 bin 200 Tahranlının virüs nedeniyle vefat ettiğini aktararak, bu sayının İran'daki toplam can kaybının yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret etti.

Malezya Sağlık Bakanı Dr. Adham Baba, 31 Ağustos'ta bitmesi planlanan normalleşme tedbirlerinin, bir süre daha uzatılması için Başbakan Muhyiddin Yasin'e tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Endonezya Öğretmenler Birliği, salgın nedeniyle kapalı okulların yeniden açılmasına ilişkin hükümete sağlık yönetimi ve fiziki koşulların uygun olarak hazırlanması çağrısı yaptı.

Peru'da salgın kısıtlamalarını ihlal eden gece kulübüne yapılan polis baskınında izdiham çıktı, olayda 13 kişi öldü.

Fas Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle okulların uzaktan eğitimle başlayacağını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA

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