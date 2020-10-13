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13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Küresel salgında son gelişmeler

13 Ekim 2020, Salı 22:13
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 38 milyon 244 bine, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1 milyon 88 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyon 739 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ABD'de 8 milyon 53 bine, Hindistan'da 7 milyon 233 bine, Brezilya'da 5 milyon 105 bine ve Rusya'da 1 milyon 326 bine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyururken, Trump, Kovid-19'a yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida'nın Sanford kentinde yaptı.

Kazakistan'da salgın ve küresel ekonomik krizin etkisine rağmen reel sektörün bu yılın ocak-eylül aylarında yüzde 2,2 büyüdüğü bildirildi.

Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) firması, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemesine ara verdi.

Çekya’da hükümet son haftalarda Kovid-19 vakalarındaki artışın rekor seviyelere ulaşması nedeniyle kısmi karantina uygulanması kararı aldı. Ülkede günlük vaka sayısının 8 binin üzerine çıkmasının ardından harekete geçen hükümet başta okullar olmak üzere, kafe, bar ve restoranların 3 hafta süresince kapatılmasına karar verdi.

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından Brüksel Otomobil Fuarı, salgın nedeniyle 2021'de yapılmayacak.

İtalya'da hükümet, son bir haftada günlük vaka sayılarındaki hızlı yükseliş nedeniyle yeni sıkı tedbirleri yürürlüğe koydu. Son kararnameyle, ülke genelinde açık alanları da kapsayacak şekilde zorunlu hale getirilen maske kullanımı ev içinde de tavsiye edildi. Patolojik sıkıntısı olanlar, spor yapanlar ve 6 yaş altındaki çocuklar maske kuralından muaf tutulacak.

Salgına karşı önlemlerini artıran İspanya'da günlük vaka sayıları, yaklaşık iki hafta sonra 10 binin altına geriledi.

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 143 kişinin ölmesiyle son 4 ayda görülen en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Çin'in devlete ait ilaç firması Sinopharm'ın Kovid-19 aşısı için rezervasyonlara başladığı bildirilirken, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Filarmoni Orkestrasındaki bir kişide Kovid-19 tespit edildi. Orkestranın yaklaşık 100 üyesi karantinaya girdi.

Afrika ülkesi Kenya'da salgın önlemleri kapsamında eğitime ara veren okulların yeniden açılmasıyla binlerce çocuk okula döndü.

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA

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