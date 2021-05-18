Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 164 milyon 669 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 412 bine, iyileşenlerin sayısı ise 143 milyon 595 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 751 bini, Hindistan'da 25 milyon 486 bini, Brezilya'da 15 milyon 661 bini ve Fransa'da 5 milyon 881 bini geçti. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 500 milyondan fazla doz aşı uygulandı. New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19 dönemindeki çalışmalarını konu alan Kovid-19 liderlik kitabından 5,1 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 329 kişinin ölmesiyle virüse bağlı bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti. Avustralya'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye giriş yasağı nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen bir Avustralyalı Kovid-19'a yakalanarak öldü. İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını dolayısıyla bir süredir uygulanan gece sokağa çıkma yasağını aşamalı olarak kaldırma kararı aldı. İtalya’da ayrıca, bir kadına yanlışlıkla tek enjeksiyonda 4 doz Pfizer/Biontech aşısından yapıldı. Toskana Bölgesi’ndeki Livorno’da aşılama kampanyasında sırası gelen ve yanlışlıkla fazla doz aşı yapılan 67 yaşındaki kadının kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı, kadında herhangi bir sıkıntılı durumun gözlenmediği belirtildi. Macaristan'da, Kovid-19 salgınına karşı tedbir amacıyla ilan edilen "acil durum"un, eylül sonuna kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler Milli Takımı'nın grup maçlarını oynayacağı İtalya ve Azerbaycan'a seyahat etmeyi düşünen taraftarlara gitmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı. Kovid-19 salgınının, Afrika kıtasında önde gelen ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediği bildirildi. Japonya'nın, Kovid-19'a karşı Moderna'nın aşısına bu hafta kullanım izni vereceği öngörülüyor. Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimler Akademisinin, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ZF2001 aşısından 1 milyon doz daha teslim aldı. AA

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