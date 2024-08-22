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22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Kurşun geçirmez cam kabinden konuştu

22 Ağustos 2024, Perşembe 14:09
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez cam kabinin içinden gerçekleştirdi.

Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

Donald​​​​​​​ Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek." dedi.

"Yoldaş Kamala" diye söz ettiği Harris'in "dokunduğu her şeyi yok ettiğini ve ülkeyi mahvedeceğini" savunan Trump, rakibinin başkan olması halinde "Üçüncü Dünya Savaşı'nın görünürde garanti" olacağını söyledi.

AA

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