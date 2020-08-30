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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Kushner, Bin Selman'a BAE-İsrail anlaşmasına katılması için baskı yapıyor'

30 Ağustos 2020, Pazar 17:00
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imza törenine katılması için baskı yaptığı iddia edildi.

Yediot Ahronot gazetesi internet sitesinde yayımlanan haberde, "Kushner, Muhammed bin Selman'a gelecek ay Washington’da imzalanması beklenen İsrail-BAE normalleşme anlaşması imza törenine katılması için baskı yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan üzerindeki ABD baskısının Kushner'in İsrail-BAE arasındaki ilişkileri normalleştirmesindeki başarısından sonra geldiği vurgulanan haberde, "Kushner, çabalarını BAE'den sonra Riyad'ın Tel Aviv ile normalleşme ilişkilerinde anlaşması için tahsis etmek istiyor." denildi.

Heyet için Kushner, Bin Selman'ı ikna etmiş

Suudi elçilerin yarın Abu Dabi'ye yapacağı ziyaretin İsrail'den bir heyetin BAE'deki temaslarıyla aynı güne denk gelmesine dikkat çekilen haberde, Kushner'in bin Selman'ı yarın BAE'ye üst düzey bir heyet göndermeye ikna etmek için bazı yardımcılarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.

Haberde, "Abu Dabi'ye gidecek olan Suudi elçilerin İsrail heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor." bilgisine yer verildi.

Riyad'da İsrail ile ilişkiler konusunda farklılıklar olduğu iddia edilen haberde, Kral Selman'ın, böyle bir adıma karşı çıktığı, oğlu Selman'ın ise buna daha açık ama henüz kabul etmediği ileri sürülerek, "Görünüşe göre Kushner ile Bin Selman arasındaki ilişki, Riyad'ı İsrail heyetini Abu Dabi'ye taşıyacak uçağın Suudi hava sahası üzerinden uçmaya kabul etmeye sevk etti." denildi.

İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis, bugün yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin BAE ile vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imza günü için henüz kesin tarih belirlenmediğini, ancak törenin gelecek ay ortasında Washington'da yapılmasını beklediklerini kaydetmişti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

AA

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