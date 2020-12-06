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6 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Kuveyt'te hükümet istifa etti

06 Aralık 2020, Pazar 17:00
Kuveyt'te dün yapılan milletvekili seçimlerinin ardından Başbakan Sabah Halid es-Sabah, Emir Nevvaf es-Sabah'a hükümetin istifasını sundu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre Başbakan Sabah, sabah saatlerinde milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından anayasal bir adım olarak Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emiri Nevvaf'a hükümetin istifasını sundu.

Hükümetin istifası yayımlanan Emirlik kararnamesiyle kabul edildi.

Kuveyt Anayasası'nın 57'nci maddesi, parlamento seçimlerinin ardından hükümetin yeniden kurulmasını öngörüyor.

Kuveyt'te dün gerçekleştirilen ve sabah saatlerinde resmi sonuçları açıklanan milletvekili seçimlerinde, 50 sandalyeli Ulusal Meclis'e 31 yeni isim seçildi.

Önceki dönemden 19 milletvekilinin sandalyesini koruduğu seçimlerle Mecliste yüzde 62 değişiklik yaşandı.

AA

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