Kuzey Gazze’de durum çok vahim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 7 Ekim İsrail’in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze’deki sağlık sistemi ve hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’de sağlıkla ilgili durumun daha da kötüye gittiğini bildiren Harris, kış şartlarının Gazze halkının sağlık konusunda karşılaştığı büyük zorluklara bir yenisini daha eklediğini kaydetti. İsrail’in uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze’nin kuzeyinde sağlık durumuna da değinen Harris, şunları kaydetti: “(Gazze’nin kuzeyindeki sağlık durumu) Özellikle kritik, kriz halinin ötesinde. Çünkü burada yaşananlar insanları sağlıksız kılıyor. Kuşatma nedeniyle insanlar yiyecek bulamıyor. Temiz su ve güvenli bir yer bulmak için mücadele ediyor. Bombardıman nedeniyle fiziksel yaralanmaların sayısında artış yaşanıyor. İnsanların ihtiyaç duyduklarında bakım almaları gereken yerler olan sığınma alanları de saldırı altında.” AA

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