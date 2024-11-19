Kuzey-Güney Kore gerilimi tarihteki en kötü seviyesinde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang’da düzenlenen Kore Halk Ordusu (KPA) konferansında yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası’ndaki askeri gerilimin "tarihteki en kötü seviyesinde" olduğunu belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) göre Kim, bölgedeki tansiyonu "dünyanın en sıcak noktası" olarak niteledi ve ülkesinin askeri kapasitesini artırma gerekliliğini vurguladı. Kim, askerlerini "bölgede çıkabilecek gerçek bir savaşa karşı hazırlıklı olmaya" çağırdı. Öte yandan, Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye yaklaşık 40 çöp balonu gönderdiğini açıkladı. AA

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