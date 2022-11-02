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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kuzey Kore 10, Güney Kore de 3 füze fırlattı

02 Kasım 2022, Çarşamba 13:57
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin en az 10 füze denemesi yaptığını duyurdu. Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşılık Doğu Denizi'ne 3 füze fırlattı.

Başkanlık açıklamasında, Wonsan dahil farklı bölgelerden ateşlenen en az 10 füzenin, Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarına düştüğü belirtildi.

Füzelerden birinin, iki ülke arası fiili deniz sınırının güney tarafına düştüğü aktarılan açıklamada, denemeler "tahammül edilemez" şeklinde nitelendirildi.

Başkanlık açıklamasında "(Kore Yarımadasının) Bölünme sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesi, Güney Kore'nin deniz sahasına düştü." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'nin doğu kıyısındaki Ulleung Adası'nda yerel saatle 08.55'te hava saldırı alarmlarının aktif halde duyulduğu bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ulusal Güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği zirvede "provokasyonların bedeli" için Kuzey Kore'ye karşı cesur önlemler alınmasını istedi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

Ülkesinin Pekin Büyükelçiliği üzerinden Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydeden Hamada, bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığını söyledi.

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşılık Doğu Denizi'ne 3 füze fırlattı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" F-15K ve KF-16 savaş uçaklarından yapılan füze atışlarıyla yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, havadan karaya kısa menzilli balistik füze atışlarının iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'ne yapıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin füzelerinden birinin Güney Kore deniz sahasına düştüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu ihlale karşılık, Kuzey tarafının deniz sahasına da atış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, Güney Kore ordusunun yanıtlarının Kuzey tarafının "provokasyonlarına" sert bir şekilde yanıt verme kararlılığını teyit ettiğine dikkat çekilirken "Bu, düşmanımızı net bir şekilde vurabilecek kapasiteye de sahip olduğumuzu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

AA

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