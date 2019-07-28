Kuzey Kore alıkoyduğu Rus gemisini serbest bıraktı

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliği, Kuzey Kore sahil güvenlik güçlerinin Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru yol alırken mürettebatıyla birlikte alıkoyduğu Rus balıkçı gemisi Şiangheilin-8’in serbest bırakıldığını duyurdu.

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Şiangheilin-8, 27 Temmuz’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü koordine çalışmalar sonucunda serbest bırakıldı” ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore sahil güvenlik güçleri, yengeç avı için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru yol alan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi’ne ait Rus balıkçı gemisi Şiangheilin-8’i içindeki 15 Rus, 2 Güney Koreli mürettebatıyla birlikte alıkoymuştu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, geminin alıkonulmasına gerekçe olarak ‘Kuzey Kore bölgesine giriş ve kalma kurallarının ihlal edilmesini’ göstermişti.

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.