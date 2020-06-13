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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kuzey Kore'den Güney Kore’ye askeri harekat tehdidi

13 Haziran 2020, Cumartesi 22:20
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini bildirerek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etti.

Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere gölge düşüren açıklama

 

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Güney Koreli yetkililerle ilişkileri koparmanın tam zamanı olduğuna inandığını ve yakında bir sonraki eylemde bulunacaklarını belirtti. 

Kim, Seul yönetimine karşı ordunun gerekli adımları atması ve planlaması için görevlendirildiğini açıklayarak, Güney Kore’yi "düşman" olarak nitelendirdi ve yakında Seul'un iki ülke sınırındaki "işe yaramaz" irtibat bürosunun çöküşüne tanık olacağını kaydetti.

Güney Kore’ye karşı uygulanacak misillemenin bir sonraki adımını ülkesinin askeri liderlerine bırakacağını vurgulayan Kim, "ordunun Kuzey Kore halkının kızgınlığını yatıştırmak için bir şeyler belirleyeceğini ve bunu kesinlikle yerine getireceklerine inandığını" aktardı.

Kardeş Kim'in açıklaması, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Departmanı Genel Direktörü Kwon Jong Gun'un, Güney Kore'nin nükleer silah karşıtı çıkışlarının gereksiz olduğunu belirterek, bu söylemlerine son vermesi çağrısında bulunmasının ardından saatler sonra geldi.

Broşür krizi

10 Haziran'da Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

9 Haziran'da Pyongyang yönetimin, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Kararın, Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedilmişti.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.

Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." sözlerine yer vermişti.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'de olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyordu.

AA

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