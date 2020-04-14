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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

14 Nisan 2020, Salı 10:50
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde füze denemesi yaptığını açıkladı. Yetkili, denemede kullanılan füzenin seyir füzesi olabileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara doğru havadan karaya atılan füzelerin sayısının henüz bilinmediğini de dile getirdi.

Kuzey Kore en son 29 Mart'ta Doğu Denizi'nde iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırmıştı.

AA

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