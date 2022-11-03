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3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Kuzey Kore, Rusya'ya ''el altından'' mühimmat desteği veriyor'

03 Kasım 2022, Perşembe 03:32
Beyaz Saray, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanması için el altından "önemli miktarda" topçu mermisi gönderdiğini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerine dış politika konusunda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya destek verdiği iddialarını yalanladığına işaret eden Kirby, "Ancak bizim istihbaratımız gösteriyor ki Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında el altından önemli miktarda topçu mermisi veriyor." ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya'nın mühimmatların sevkiyatlarını yaptıkları gemilere Orta Doğu ya da Kuzey Afrika'ya gönderiliyormuş süsü verdiğini belirterek, bu konunun uluslararası yaptırımlar dahilinde değerlendirileceğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları vermeye devam edeceğinin altını çizen Kirby, "Kuzey Kore'nin sağladığı yardımlar, savaşın akışını değiştirmez." yorumunda bulundu.

Kirby, Kuzey Kore'nin füze denemelerini değerlendirdi

Kirby, açıklamasında Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemelerine de değinerek, şu anda ABD anakarasına ya da ABD askerlerinin bulundukları bölgelere bir tehdit olmadığını söyledi.

Bu konuda ABD'nin ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Kirby, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'yi savunma taahhüdünü yineledi.

AA

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