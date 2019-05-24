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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Kuzey Kore yeni bir yaklaşım bekliyor

24 Mayıs 2019, Cuma 18:18
Kuzey Kore, ABD'nin yeni bir yaklaşım benimsemediği müddetçe nükleer görüşmelerin devam etmeyeceğini duyurdu.

Kuzey Kore, ABD'nin yeni bir yaklaşım benimsemediği sürece nükleer görüşmelerin tekrar başlamayacağını açıkladı.

Yonhap'ın, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ABD'nin, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirveden sonuç çıkmamasından Kuzey Kore'nin sorumlu olduğu gibi bir izlenim vermeye çalıştığını kaydetti.

Haberde ismi açıklanmayan sözcü, ABD'nin ancak yeni bir planla gelmesi durumunda Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede, bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı belirtilmişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

AA

Etiketler: Kuzey Kore, ABD, yaklaşım
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