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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kuzey Kore yine nükleer dedi

12 Nisan 2023, Çarşamba 10:40
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, ülkenin nükleer kapasitesinin hızlı ve pratik şekilde genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Pyongyang’ın, "rakip ülkelerin gözleri dönmüş bir şekilde artan askeri tatbikatlarıyla karşı karşıya kalmasının" ardından Kim'in, İşçi Partisinin Merkez Askeri Komisyonuyla toplantı yaptığı belirtildi.

Kim'in, toplantıda Komisyon üyeleriyle ülkesinin savaş hazırlığını tartıştığı ve nükleer kapasitelerini artırmaları gerektiğini söylediği aktarıldı.

Son haftalarda Kuzey Kore’nin silah testlerine karşılık ABD ve Güney Kore’nin artan askeri tatbikatlarının kısır döngü haline gelerek tansiyonu iyice yükselttiği vurgulandı.

Buna karşılık Kuzey’in ise tüm bunları işgal provaları olarak nitelendirerek Seul ve müttefiklerinin ortak tatbikatlarına karşı koyulması için savunma kapasitesinin geliştirilmesi ve savaş hazırlıklarının tamamlanmasını tartıştığı ifade edildi.

Toplantıda “Amerikalı emperyalistlerle Güney Koreli hain kuklaların giderek artan saldırı hazırlıklarının ortasında” Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun ele alındığı kaydedildi.

Pyongyang Seul’ün iletişim çağrılarına 4 gündür cevap vermiyor

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin sınır ötesi irtibat ve askeri yardım hattı aracılığıyla yapılan düzenli çağrılara 4 gündür yanıt vermediğini bildirdi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, 7 Nisan’dan bu yana rutin aramalara cevap vermediği için günlük iletişim hattını tek taraflı kesmiş görünüyor." ifadesine yer verildi.

Güney Kore ABD ile B-52H’nin de yer aldığı tatbikat düzenlemişti

Güney Kore ile ABD geçen hafta Kuzey Kore’nin artan tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirme çabalarının devam ettiğini ileri sürerek B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatları gerçekleştirmişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ortak hava tatbikatlarında Güney Kore Hava Kuvvetlerinin F-35A radardan gizlenebilen savaş uçakları ile ABD'nin F-35B ve F-16 savaş uçaklarının yer aldığı bildirilmişti.

Kuzey Kore, nükleer saldırı simülasyonu yapmıştı

Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Tatbikatın üç bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı sırasında yapılmıştı.

Kuzey Kore, 2022'de, Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

Kuzey Kore, son olarak 24 Mart'ta Güney Kore üzerinde nükleer saldırı simülasyonu yapmış ve "radyoaktif tsunami oluşturabilecek" insansız su altı aracını denediğini açıklamıştı.

AA

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