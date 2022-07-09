"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'un AB üyeliğine ABD ve AB'den destek

09 Temmuz 2022, Cumartesi 21:30
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ortak açıklama yayımlayarak Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine verdikleri desteği duyurdu.

Blinken ve Borrell'in ortak açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü haksız saldırganlığın damgasını vurduğu Avrupa tarihinin bu kritik anında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB yolunda ilerlemesi, tüm Avrupa kıtasının uyumunu ve direncini güçlendirmenin anahtarıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ortak değerlerin, AB standartları ve ölçütlerinin rehberliğinde her iki ülkenin de AB üyeliğine doğru sonraki adımı atmaya hazır olduğu kaydedilerek Bulgaristan ve Kuzey Makedonya arasındaki azınlık hakları ve resmi dil konusundaki anlaşmazlık yolunda atılan adımların da memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

ABD ve AB'nin Batı Balkanlarda daha yakın iş birliği konusunda kararlı olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşılıklı saygı, güven ve anlayışa dayalı olarak hem Kuzey Makedonya'nın hem de Bulgaristan'ın çıkarlarını ve endişelerini dikkate alan bir uzlaşma önerisini memnuniyetle karşılıyoruz. Kuzey Makedonya Parlamentosunun egemen kararı, ilerlemek için önemli olacak. Avrupa entegrasyonunun üzerine inşa edildiği bu yapıcı uzlaşma ruhu, bu tarihi süreçte yer alan herkese ilham vermeye devam etmelidir."

AA

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalyan Alplerinde çöken buz kütlesinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    'Rusya, Donetsk'in her yerini vuruyor'

    Bir milyon Müslüman Hacı olma sevincini yaşadı

    Başbakanlık konutunun ateşe verildiği diken üstündeki Sri Lanka'da son durum?

    Bilecik'te selden acı haber

    Meteoroloji Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'yu uyardı

    29 gün önce Müküs Çayı'na düşen Eyüp Güneş bayramda da arandı

    Beşar Esad, iç savaştan bu yana ilk kez Halep'te

    İran ve Rusya, doları ticari işlemlerden çıkarmak istiyor

    Sri Lanka'da göstericiler devlet başkanlığı yerleşkesine girdi

    Savaşın etkisi altındaki Ukrayna'da bayram namazı kılındı

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle eda edildi

    Almanya Başbakanı Müslümanların bayramını tebrik etti

    Dünya genelinde bayram heyecanı yaşanıyor

    Yurt genelinde bayram sevinci

    Rusya'dan Cilvegözü'nden Suriye'ye insani yardıma veto

    ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım

    Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme tavsiyelerine dikkat

    DUYURU

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin asıl güvencesi
    Misbah ERATİLLA

    Ali Ulvi Kurucu’nun “Ön söz” Hikâyesi
    Genel

    'Rusya, Donetsk'in her yerini vuruyor'
    Genel

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı
    Genel

    İtalyan Alplerinde çöken buz kütlesinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.