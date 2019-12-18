Kuzey Suriye’de ne değişti?

Suriye’de son iki ayda mevcut güçlerin konuşlanma şeklinde önemli değişiklikler oldu. ABD güçlerini, büyük ölçüde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden petrol sahaları civarına kaydırırken, Rusya ondan boşalan üslerin bir kısmına yerleşti.

Suriye’de Barış Pınarı Harekâtı’yla sahada yabancı güçlerin konuşlanmalarında önemli değişiklikler meydana geldi. Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla, ABD harekât mahalindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik verdi.

ABD’nin boşalttığı askerî üs ve noktaların bir kısmına Rusya girdi. Rus güçleri, ABD’nin çekildiği Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç’teki Saidiye üssünde konuşlandı. YPG/PKK ile ilişkisini kuvvetlendiren Rusya, 20 kadar askerî polisini, Haseke’nin YPG/PKK’nın işgalindeki Amude ilçesinde bir askeri noktaya gönderdi. Ayrıca Rusya, Tişrin Barajı’na, Aynularab’ın kuzeybatısındaki İzaa noktasına ve Aynularab’ın (Kobani) güneydoğusundaki Ayn İsa beldesinde bulunan Silolar Bölgesi’ne de yerleşti. Rus güçlerinin ardından rejim birlikleri de Silolar Bölgesi’ne girdi. Rejim, Barış Pınarı Harekatı sürerken, Münbiç’e de Rus güçlerle birlikte girmişti. Rusya, ayrıca Kamışlı Havaalanı’ndaki mevcut noktasını da genişletti.

ABD 3 bölgede varlığını sürdürüyor

ABD güçleri, Barış Pınarı Harekâtı sırasında 16 üs ve askeri noktadan çekilmiş, harekatın durmasıyla 6 üsse geri dönmüştü. ABD ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki sınır hattı ve petrol sahalarındaki askerî varlığını güçlendirdi. Haseke ilinde toplam beş üs ve askerî noktası bulunan ABD güçleri, Haseke’nin Kahtaniye beldesi ve Kamışlı’nın Himo Köyü olmak üzere iki bölgede daha askerî nokta kurma çalışmaları yapıyor. ABD, söz konusu askerî noktalar sayesinde hem Haseke’deki petrol sahalarının güvenliğini sağlamayı hem de Türkiye sınırındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Petrol sahalarına yerleşen ABD güçleri, halihazırda Haseke’de 5, Deyrizor’da 4, Rakka’da ise 2 olmak üzere toplam 11 üs ve askerî noktada mevcut. ABD, Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Fransa 4 askerî noktada mevcut

Fransızlar, halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askerî noktada mevcut. Konuşlandıkları askerî noktaların tamamını ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor. Fransa’nın terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgelerde 200 civarında askeri bulunuyor. Deyrizor’da daha önce IŞİD’e karşı çatışmalarda yer alan Fransız askerleri, şimdi YPG/PKK’lı teröristlere eğitim veriyor. Fransız ordusunun, YPG/PKK işgalindeki askeri noktaları ise “Haseke ilinin güneyindeki Cibse konutları, Rakka il merkezinin kuzeyindeki ‘Şeker Fabrikası’ üssü, Deyrizor ilinde ‘Ömer’ petrol sahasıyla ‘Tenek’ petrol ve gaz sahası” şeklinde sıralanıyor. Fransa, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’nda ABD askerleriyle Rakka’nın Tabka ilçesi ile Aynularab (Kobani) ve Münbiç ilçelerinde konuşlandıkları askerî noktalarını boşaltmıştı.