Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler, istenilen uluslararası hukuk ilkesine göre suçludur." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) Laçın Koridoru'ndaki maden protestosuna ilişkin, "Devlet kurumlarımızın temsilcilerinin orada (madenlerde) denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Neler olup bittiğini görmeliler ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bu bizim haklı talebimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Sovyetler döneminde Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların kurduğu Batı Azerbaycan Topluluğu üyesi bir grup aydınla görüştü.

Görüşmede konuşan Aliyev, Laçın Koridoru'nda yaşananların Azerbaycan karşıtı bir histeriye neden olduğunu, Ermenistan ve onun arkasında duran diğer devletlerin Azerbaycan'a karşı bir karalama kampanyası başlattığını belirtti.

Aliyev, Birleşmiş Milletlerde de Azerbaycan'a karşı yeni bir provokasyon hazırlandığını, birkaç gündür bazı ülkelerin Azerbaycan'a karşı kirli plan gerçekleştirmek azminde olduğunu kaydetti.

Söz konusu ülkelerin başarılı olamadıklarını fakat gelecek hafta da bu konuda çaba harcayacaklarını belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır. Bu bizim meşru hakkımızdır. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler, istenilen uluslararası hukuk ilkesine göre suçludur. Çünkü burası uluslararası toplum tarafından bizim toprağımız olarak tanınıyor. Devlet kurumlarımızın temsilcilerinin orada denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Neler olup bittiğini görmeliler ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bu bizim haklı talebimizdir. Ancak bugün bu durum tamamen çarpıtılarak yansıtılmaktadır. Yine yalan, yine iftira. Bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyoruz. Ermenistan burada ilk sıralarda yer almıyor. Ama bu bizi hiçbir şeyden caydırmayacak. Bunu zaten defalarca kanıtladık. 2. Karabağ Savaşı da savaştan sonraki iki yıl da kimsenin bizi etkileyemeyeceğini gösterdi. Bizi arayabilirler, açıklamalarda bulunabilirler fakat bunları önemsemek gerekmiyor. Bu aramalara siyasi nezaket gereği cevap veriyoruz. Ama bu, bizim tutumumuzu en ufak bir şekilde değiştirmeyecek."

Azerbaycanlı STK'lerin Laçın koridorundaki protestosu

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık'ta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmış ve Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtmişti.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.