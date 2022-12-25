"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

'Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır'

25 Aralık 2022, Pazar 14:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler, istenilen uluslararası hukuk ilkesine göre suçludur." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) Laçın Koridoru'ndaki maden protestosuna ilişkin, "Devlet kurumlarımızın temsilcilerinin orada (madenlerde) denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Neler olup bittiğini görmeliler ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bu bizim haklı talebimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Sovyetler döneminde Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların kurduğu Batı Azerbaycan Topluluğu üyesi bir grup aydınla görüştü.

Görüşmede konuşan Aliyev, Laçın Koridoru'nda yaşananların Azerbaycan karşıtı bir histeriye neden olduğunu, Ermenistan ve onun arkasında duran diğer devletlerin Azerbaycan'a karşı bir karalama kampanyası başlattığını belirtti.

Aliyev, Birleşmiş Milletlerde de Azerbaycan'a karşı yeni bir provokasyon hazırlandığını, birkaç gündür bazı ülkelerin Azerbaycan'a karşı kirli plan gerçekleştirmek azminde olduğunu kaydetti.

Söz konusu ülkelerin başarılı olamadıklarını fakat gelecek hafta da bu konuda çaba harcayacaklarını belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır. Bu bizim meşru hakkımızdır. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler, istenilen uluslararası hukuk ilkesine göre suçludur. Çünkü burası uluslararası toplum tarafından bizim toprağımız olarak tanınıyor. Devlet kurumlarımızın temsilcilerinin orada denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Neler olup bittiğini görmeliler ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bu bizim haklı talebimizdir. Ancak bugün bu durum tamamen çarpıtılarak yansıtılmaktadır. Yine yalan, yine iftira. Bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyoruz. Ermenistan burada ilk sıralarda yer almıyor. Ama bu bizi hiçbir şeyden caydırmayacak. Bunu zaten defalarca kanıtladık. 2. Karabağ Savaşı da savaştan sonraki iki yıl da kimsenin bizi etkileyemeyeceğini gösterdi. Bizi arayabilirler, açıklamalarda bulunabilirler fakat bunları önemsemek gerekmiyor. Bu aramalara siyasi nezaket gereği cevap veriyoruz. Ama bu, bizim tutumumuzu en ufak bir şekilde değiştirmeyecek."

 Azerbaycanlı STK'lerin Laçın koridorundaki protestosu

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık'ta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmış ve Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtmişti.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Özbekistan, bakanlık ve kamu kurumlarının sayısını yarı yarıya düşürüyor

    Lübnan'daki çok sayıda ekonomik sorun çözüm bekliyor

    İsrail zulmü ve ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce hastanın hayatı tehlikede!

    Paris'te, terör örgütü PKK yanlılarının şiddet eylemlerinde 31 Fransız polisi yaralandı

    'Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır'

    Malezya'daki toprak kaymasında 31 kişi öldü

    2022 yılında 95 ülkeden 70 bin Yahudi, İsrail'e göç etti

    ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

    Bosna Hersek'te 84 gündür hükümet kurulamadı

    Konya - Ereğli'de otobüs devrildi: 15 kişi yaralandı

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı

    Şiddeti önlemek de, aileyi korumak da önceliğimiz

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi

    Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı geçti

    Mahkemelerin görevi adaleti tesistir

    DESAM: Artış gerçek enflasyonun üçte biri bile değil

    Ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL ceza

    Meclis bürokrasiye teslim

    AYM sansür kanununu görüşecek

    En çok şikâyet yüksek kira ve gıda fiyatlarından

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Yaşar Gökçek ve Bediüzzaman
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asıl olan, manevî hizmetler
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve propaganda metodu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nereden bakarsanız “ahmak”ça
    Genel

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi
    Adnan NACİR

    Ali Baba’nın çipliği
    Mehmet KARA

    Zor bir yıl daha bizi bekliyor
    Faruk ÇAKIR

    Hukukun üstünlüğü şart değil mi?
    Genel

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı
    Aytekin COŞKUN

    Hayvanlarımızın ahiret hakları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.