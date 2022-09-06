Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan iadesi istendi

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakkındaki iade talepnamesi, Adalet Bakanlığınca Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderdi. Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı. Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti. AA

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