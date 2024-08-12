"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Libya’da 72 yılın en şiddetli yağışları

12 Ağustos 2024, Pazartesi 17:00
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya’nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentindeki aşırı yağışların neden olduğu sellerle mücadele için gerekli imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Kufra’da etkili olan sel nedeniyle halk, Derne kentinde geçen yıl 4 binden fazla kişinin öldüğü sel felaketinin bir benzerinin yaşanabileceği endişesini taşıyor. Kufra kent meclisi sözcüsü Abdullah Süleyman, “3 gündür yağan yağmurlar, şehrin birçok yerini sular altında bıraktı. Sele neden olan yağışlar, son 72 yılın en şiddetlisi.” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail: Gazze'de zaferden uzağız

    Arakanlı Müslümanlar Myanmar’a dönmek zorunda

    Sonbahar da sıcak geçecek

    Akıllı telefon gençlerde depresyon riskini artırıyor

    AB İsrail’e yaptırımı gündeme almalı

    Sosyal devleti sadakacı yaptılar

    Çiftçiler böyle giderse belini doğrultamaz

    Depremzede 18 aydır sahipsiz

    Emekliden akademisyene artık herkes asgari ücretli

    Halkın faiz yükünü 5'e katladılar

    Los Angeles yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem - Sarsıntı "güçlü'' şekilde hissedildi

    İsrail'in kredi notu düştü

    Türkiye, Yunanistan'a yardım teklif etti

    Meclis, Mahmud Abbas için toplanıyor

    ÖSYM’den ilk: Yeni sınav geliyor

    Gazze'de görev alan Fransız doktor: İsrail'in yaptıkları terörizmin tanımıdır

    İsrail, Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ini katletti

    'Kolay para' tuzağına düşmeyin!

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla notları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tehlike evin içinde; çocuğun elinde
    Ahmet BATTAL

    Adalet, AB ve CHP
    Genel

    ÖSYM’den ilk: Yeni sınav geliyor
    Mehmet Soydan

    Gençlerin evlenmemelerinde/ geç evlenmelerinde yaşlıların kabahatleri - 2
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah müstebitlerin belâsını vermez mi?”
    Genel

    İsrail: Gazze'de zaferden uzağız
    Genel

    Sonbahar da sıcak geçecek
    Genel

    Arakanlı Müslümanlar Myanmar’a dönmek zorunda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.