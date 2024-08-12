Libya’da 72 yılın en şiddetli yağışları

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya’nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentindeki aşırı yağışların neden olduğu sellerle mücadele için gerekli imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Kufra’da etkili olan sel nedeniyle halk, Derne kentinde geçen yıl 4 binden fazla kişinin öldüğü sel felaketinin bir benzerinin yaşanabileceği endişesini taşıyor. Kufra kent meclisi sözcüsü Abdullah Süleyman, “3 gündür yağan yağmurlar, şehrin birçok yerini sular altında bıraktı. Sele neden olan yağışlar, son 72 yılın en şiddetlisi.” ifadelerini kullandı. AA

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