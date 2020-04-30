Libya’da ateşkes

Libya’da Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü, Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle, askerî operasyonlarını durdurduklarını ilan etti.

Parstoday’deki habere göre Libya’da halife hafter başkanlığındaki Libya ulusal ordusu olarak bilinen güçlerin sözcüsü Ahmet El-Mismari Libya genelinde tüm askeri operasyonların durdurulduğuna değinerek, söz konusu kararın Libya yetkililerinin Koronavirüsle mücadele konusuna konsantre olmaları için dünya genelinden gelen ateşkes çağrıları üzerine alındığını duyurdu. El-Mismari açıklamasının devamında, Libya ulusal ordusunun yapılan saldırılara karşılık verme hakkını saklı tutarak askerî operasyon yaptığı alanlardan geri çekilmeyeceğini söyledi.

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.