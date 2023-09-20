Libya’da eğitim kurumlarının yüzde 95’i zarar gördü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunda selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70’inin, eğitim kurumlarının yüzde 95’inin hasar gördüğünü duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Ulaştırma Bakanlığı Yollar ve Köprüler İdaresi Acil Servis Başkanı Hüseyin Süveydan’ın konuya ilişkin açıklaması, “Hükümetimiz” adlı Facebook sayfasından yayımlandı. Ülkenin doğusunda selin vurduğu bölgelerde altyapının yüzde 70’inin zarar gördüğünü belirten Süveydan, doğudaki kent ve köylerdeki yer altı su borularının yüzde 80’inin tahrip olduğunu, yolların da yüzde 50’sinin zarar gördüğünü kaydetti. UBH Eğitim Bakanı Musa Mugaryif, başkent Trablus’ta düzenlediği basın toplantısında, selden etkilenen bölgelerde eğitim kurumlarının yüzde 95’inin zarar gördüğünü söyledi. Basın toplantısında konuşan Eğitim Kurumları Müdürü Ali el-Kuveyrih de 15 ilçede toplam 114 okulun selden zarar gördüğünü dile getirdi. AA

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