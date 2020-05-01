Libya'da hareketli saatler

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.

Hafter milislerine ait konvoya Libya UMH güçlerinden hava saldırısı Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medyadaki sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, terörist Hafter milislerine ikmal sağlayan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı hedef aldı." ifadesini kullandı. Kununu, söz konusu hava operasyonunun başkent Trablus'un güneybatısındaki Mersit Vadisi'nde gerçekleştirildiğini kaydetti. UMH sözcüsü sabahın erken saatlerinde peş peşe yaptığı iki açıklamayla, Libya hava kuvvetlerinin Hafter milislerine ait bir askeri konvoya 6, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne ise 5 hava operasyonu düzenlediğini duyurmuştu. AA

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