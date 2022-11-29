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29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Libya’da ilk Türk hastanesi

29 Kasım 2022, Salı 17:35
Libya’nın Misrata kentinde Türk girişimciler tarafından yaptırılan hastane açıldı. Libya’da faaliyet gösteren Karanfil Group öncülüğünde hizmete giren Libyan Turkish Hospital’da ağırlıklı olarak Türk hekimler görev yapacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, söz konusu hastane ile Libya sağlık sistemine, Türk elinin değeceğini söyledi. Libyan Turkish Hospital aracılığıyla binlerce Libyalının ihtiyaç duyduğu tıbbi hizmetlerin karşılanacağını ifade eden Karanfil, şöyle devam etti: “Bugün kardeş ve dost ülke Libya’da ilk, Libya-Türk Hastanesini açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tamamen Türk hekimleri ve Türk hastabakıcılarıyla yöneteceğimiz, yönetimi Türklerde olan bir hastanenin açılışı yapıldı. Bu Libya’da bir ilktir. Benim umutlarım büyük, bu hastane küçük. Allah’ın izniyle Libya’nın sağlık altyapısı Türkiyeli doktorlara ve Türkiyeli yöneticilere emanet olacak. Libya’da huzur ve sükûnet mevcut. Türk müteahhitlerimizin çalışan personeline ve Libyalılara hizmet vereceğiz.” 

AA

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