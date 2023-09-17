Libya’da kolera tehlikesi başgösterdi

Sel felekati yaşayan ülkede yardım çalışmaları devam ederken, salgın hastalıkların çıkmasından endişe ediliyor.

Daniel kasırgasının neden olduğu sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’da yardım çalışmaları devam ederken, salgın hastalıkların ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Ülkede görev yapan uluslararası yardım kuruluşları, özellikle felaketten en çok etkilenen , ülkenin doğusundaki Derne kentinde insanı durumu “felaket” diye nitelendirerek koleranın yayılabileceği uyarısında bulunuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, yardım çalışmalarında yaşanan kaosa dikkat çekilerek, “Burada yardımların koordine edilmesi elzem” ifadesi kullanıldı. BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Cenevre’de yaptığı açıklamada, “hayatta kalanların kolera endişesi ve temiz içme suyu eksikliği nedeniyle acilen barınma, gıda ve temel tıbbi bakıma gereksinim duyduğunu” belirtti.

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Derne’de durum içler acısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya’nın doğusunu vuran selden en çok etkilenen kent Derne’deki durumun içler acısı olduğunu belirtti. Derne kentini ziyaret eden Bathily, X sosyal medya platformundan gördüklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Derne’de selin meydana getirdiği yıkım ve can kaybının boyutunu yakından görme fırsatı bulduğunu aktaran Bathily, “Durum içler acısı. Yaşanan kriz Libya’nın kapasitesini, siyaseti ve sınırları aşıyor.” ifadesini kullandı. Bathily, BM’nin, ihtiyaç sahiplerine gereken yardımı sağlamak için Libya’daki yerel makamlarla ve sahada görev yapan yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu kaydetti.