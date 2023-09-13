Libya’da selden ölümler 5 bini geçti

Libya’nın doğusundaki Derne şehrinde sel sebebiyle ölenlerin sayısının 5 bin 300’e çıktığı, binlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Fas ve Libya yardım bekliyor Libya’nın resmi haber ajansı LANA’nın haberine göre, 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300’e yükseldiği belirtildi. Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa’nın, “Derne’de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300’ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp.” ifadelerine yer verildi. AA

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