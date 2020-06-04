Libya'da son gelişmeler

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Libya Ordusu: Trablus idari sınırlarında kontrolü sağladık Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden Hafter milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu. Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor. Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu. AA

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