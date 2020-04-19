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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Libya'da tansiyon yeniden yükseliyor

19 Nisan 2020, Pazar 15:23
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'a saldırılarındaki harekat ve ikmal merkezi, ülkenin batısındaki stratejik kent Terhune'ye cumartesi sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon başlattı.

UMH'nın planı, ülkenin batısında, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinin, kuzey, doğu, batı ve güneybatısındaki 7 önemli cephe üzerinden hilal şeklinde kuşatılması; güneyin ise Hafter ve Kaniyat milislerinin Beni Velid kentine kaçması için açık bırakılmasına odaklanıyor.

Söz konusu plan, Trablus'un güneyindeki Meşru ve Selahaddin cephelerine yönelik saldırıların yoğunlaştırılmasıyla Hafter milislerini birbirinden zor iki seçenek önünde bırakıyor. Bunlardan ilki Terhune'yi kurtarmak için Trablus'tan geri çekilmek, diğeri de başkentin güneyindeki mevzilerine sımsıkı sarılarak Tehune'nin hükümet kuvvetlerinin eline düşmesine seyirci kalmak.

UMH kuvvetlerinin başlattığı Barış Fırtınası Harekatı'nın yürütüldüğü 7 cephe şunlardan oluşuyor:

1- Zatarna cephesi (Terhune'nin güneyi)

Başkent Trablus'un doğusuna 50 kilometre uzaklıktaki Karabolli kentine yakın olan Zatarna Cephesi üzerinden UMH kuvvetleri Terhune'nin kuzey sınırı istikametinde ilerleme kaydediyor.

2 - Karabolli cephesi

Karabolli cephesine Sahil Cephesi de deniliyor. Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata'dan gelen birliklerin bulunduğu cephe, UMH'nin Terhune Harekatı'nın ana eksenlerinden birini oluşturuyor.

Hükümet güçlerinin cumartesi günü büyük başarılar elde ettiği Karabolli'den Hafter'e bağlı 9. Sancak milisleri püskürtüldü. Terhune'nin kuzeyindeki en önemli bölgeleri, Zatarna'dan gelen kuvvetlerin desteğiyle kontrol altına alan UMH güçleri, onlarca Kaniyat milisini esir aldı, çok sayıda tank, top, cephane ve mekanize aracı ele geçirdi.

3 - Mesellate cephesi

Teragullat adı da verilen bölgede Terhune'nin doğusundaki Mesellate cephesinde Zliten ve Hums kentlerinden gelen birlikler bulunuyor.

Bu birlikler, Terhune kentinin doğu girişi Hadra bölgesinde ilerliyor.

4 - Giryan cephesi

Terhune kentinin güney batısındaki Giryan, Trablus'un 100 kilometre güneyinde yer alıyor.

Terhune kentinin batı yönünde ilerleyen UMH birlikleri şu ana dek kentle Urban beldesi arasındaki Veyf kapısını kontrolleri altına aldı.

5 - Tuveyşa cephesi

Başkent Trablus'un güneyindeki ana eksenlerden birini oluşturan Tuveyşa cephesi, Terhune'nin batısında yer alıyor.

Hafter milisleri ve Kaniyat birliklerinin elinde tuttuğu eski Trablus havalimanının batısında yer alan bölgede, UMH kuvvetleri önemli ilerlemeler kaydetti.

UMH kuvvetlerinin, Suk es-Sebt beldesi yönünde ilerleme çabasıyla Sebiye beldesinin ele geçirilmesi durumunda, Giryan kentinde gelen UMH kuvvetleriyle birleşme imkanı sağlanmış olacak.

6 - Meşru cephesi

Başkent Trablus'un güneyindeki bu bölge en tehlikeli noktalardan biri olarak kabul ediliyor. Kaniyat milislerinin bölgeden çekilmesi için çaba sarfeden UMH birlikleri bu cephede bazı ilerlemeler kaydetse de henüz istenilen sonuç elde edilmiş değil.

7 - Selahaddin cephesi

Yine Trablus'un güneyindeki Selahaddin cephesi kentin güneyindeki Meşru cephesine paralel uzanan bir bölge.

Hafter'in ana ağırlık noktalarından biri kabul edilen Selahaddin cephesinde bazı noktalar ele geçirse de UMH kuvvetleri, başkentin güneyinde, halkın yoğun şekilde yaşadığı bölgelerden uzaklaştırılması için Sudan'dan gelen Cancevid ve Rusya'dan getirilen paralı profesyonel askerlere karşı yoğun operasyonlar düzenliyor.

AA

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