"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Libya’daki ilk Türk hastanesi hizmet vermeye başladı

28 Kasım 2022, Pazartesi 22:00
Libya’nın Misrata kentinde Türk girişimciler tarafından yaptırılan hastane açıldı.

Libya’da faaliyet gösteren Karanfil Group öncülüğünde hizmete giren Libyan Turkish Hospital’da ağırlıklı olarak Türk hekimler görev yapacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, yaptığı açıklamada, söz konusu hastane ile Libya sağlık sistemine, Türk elinin değeceğini söyledi.

Libyan Turkish Hospital aracılığıyla binlerce Libyalının ihtiyaç duyduğu tıbbi hizmetlerin karşılanacağını ifade eden Karanfil, şöyle devam etti:

"Bugün kardeş ve dost ülke Libya’da ilk, Libya-Türk Hastanesini açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tamamen Türk hekimleri ve Türk hastabakıcılarıyla yöneteceğimiz, yönetimi Türklerde olan bir hastanenin açılışı yapıldı. Bu Libya’da bir ilktir. Benim umutlarım büyük, bu hastane küçük. Allah’ın izniyle Libya’nın sağlık altyapısı Türkiyeli doktorlara ve Türkiyeli yöneticilere emanet olacak. Libya’da huzur ve sükûnet mevcut. Türk müteahhitlerimizin çalışan personeline ve Libyalılara hizmet vereceğiz.”

"Hastanenin güçlü hemşire kadrosu var"

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Başhekim Emre Aktepe de hastanenin kuruluşunda Libyalıların kendilerine çok yardımcı olduklarını dile getirdi.

Ekiplerini büyük oranda Türkiye’de kurarak, geldiklerinin altını çizen Aktepe, “14 kişilik bir hekim grubu ile Libya’ya geldik. Hemşirelerimiz de Türkiye’den. Libyalı ve Tunuslu çok değerli hekim ve hemşirelerimiz de var. Onların da yardımı ile Libyalıların sağlığına bir dokunuş yapacağız inşallah.” dedi.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sevim Kara ise uzun zamandır bu sektörde olduğunu daha önce de yurt dışı deneyimlerine de sahip olduğunu söyledi.

Libya’ya gelmenin kendileri için farklı bir deneyim olacağını ve Arapça öğrenmek için kursa gideceğini anlatan Kara, “çok güçlü bir hemşire kadromuz var. Her alanda uzmanlaşmış hemşire arkadaşlarla çok güzel bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"Libya’da olmayan sistem Libyan Turkish Hospital’da kuruldu"

Hastane Bilgi Yönetimi Sistemleri Uzmanı Mücahit Ekinci de hastaneye Türkiye’de uygulanan yönetim sistemlerini kurduklarını, hastanın müracaata girdiği andan itibaren bütün işlemlerinin tamamının sistem odasında tutulacağını kaydetti.

Ekinci, “Hastalar işlemlerinin tamamını rahatlıkla cep telefonlarından yapabilecekler. Libya’da olmayan bir sistemi Libyan Turkish Hospital aracılığı ile bu ülkeye getirdik.” diye konuştu.

Libya’daki ilk Türk hastanesi

Libya’da ilk Türk hastanesi özelliğini taşıyan Libyan Turkish Hospitalt, tanı ve tedavide güncel teknolojik olanaklarıyla öne çıkıyor. 13 poliklinik, 4 ameliyathanesi bulunan 120 yataklı hastanede tam donanımlı ambulans servisi de yer alıyor.

Hastanenin ilk etapta kalp ve damar cerrahi, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, kulak burun boğaz, radyoloji, beslenme ve diyet, acil servis ve ambulans hizmeti branşlarında hizmet sunacağı belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

    Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    '3'lü mutabakat süreci olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var'

    Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına Türkiye'den 118 üniversite girdi

    Yargıtay uyardı: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 25'e yükseldi

    D vitamini eksikliği halk sağlığı problemi

    Cumhurbaşkanı Adayımız: Adalet

    Darbe hukukuyla demokrasi olmaz

    Otoda indirim bir hafta sürdü

    Ukrayna’da 6 milyon hanede elektrik yok

    10 binlerce yazılımcı yurt dışına gitti

    Belçika ve Hollanda’da sigara satışına yeni yasaklar

    Eczacılar: “Tükeniyoruz”

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Helal gıda pazarı büyüyecek

    Göztepe-Altay maçında fişekler stada ''ambulans''la bu şekilde sokulmuş

    Erdoğan: Sisi çok mutlu olmuş

    Scholz: Savaş Avrupa'ya geri döndü

    ABD'de küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarptı: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör siyaseti
    Ahmet BATTAL

    Arabına gazoz, Kürdüne limon!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüzleşme ve helâlleşme
    Süleyman KÖSMENE

    Hakka adalete ne oldu?
    Cevher İLHAN

    Hep kaybettiren fiyaskolu “dış politika”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Ümmü Süleym (r.anha)
    Halil ELİTOK

    İyilikle kötülük bir olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Dürüstlük öldü; geri kaldık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.