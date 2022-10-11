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11 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Libya: Doğu Akdeniz'den taviz vermeyeceğiz

11 Ekim 2022, Salı 09:52
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkedeki geçiş dönemi bahanesiyle Libya halkının Doğu Akdeniz'deki haklarından taviz vermeyi kabul etmeyeceğini bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanlarının dün Kahire'deki açıklamalarındaki eleştirilerine değindi.

Sözcü Hammude, "Ülkenin içinde bulunduğu geçiş durumu bahane edilerek Libya'nın ve halkının Doğu Akdeniz'deki haklarının teslim edilmesini kabul etmiyoruz." dedi.

Libyalıların barış iradesini hiçe sayarak dün Kahire'de Libyalıların temsilcisi olmadan Libya meselesini görüşmek üzere Mısır-Yunan toplantısı düzenlendiğini ifade eden Hammude, "Libya Siyasi Anlaşması tamamen Libya'ya ait bir mülkiyettir ve Birleşmiş Milletlerin himayesi altındadır, Libyalılara rızaları veya iradeleri dışında herhangi bir özel çözüm biçimi dayatılamaz." diye konuştu.

Hammude, "Libya Siyasi Anlaşması'nın sona erdiğini belirtmek için" tekrarlanan girişimleri, "Libya işlerine kabul edilemez bir müdahale ve boşluğa, bölünmeye ve savaşa davetiye" olarak değerlendirdi.

Sözcü Hammude, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'ye hitaben, "Görünen o ki, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası aktörlerin Libya'da ulusal seçimlerin yapılacağına dair net tutumunu ve diğer uydurma çözümlerin reddedildiğini kasıtlı olarak görmezden geliyor." dedi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başağa başkanlığında alternatif bir hükümet atamasına da değinen Hammude, krizleri derinleştiren paralel yönetimler üretme sürecini reddettiklerini vurguladı.

Hammude, AB'de Libya'nın istikrarının bir Avrupa çıkarı olduğu konusunda bir fikir birliği olduğunu ve Mısır'ın bireysel tutumunun, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili konularda kapsamlı bir anlayışa ulaşmada Avrupa ülkelerinin çıkarlarını etkileyebileceğine veya bozabileceğine inanmadıklarını söyledi.

Libya hükümetinin özellikle petrol ve gaz sektöründe AB ile yakın iş birliği içinde olduğunu kaydeden Hammude, AB ülkelerinin Libya ile 15'ten fazla anlaşma ve ortaklık imzaladığına işaret etti.

Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Hammude, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mısır Dışişleri Bakanlığı'na Libya'daki durumla ilgili uluslararası tutumlardaki hızlı gelişmelere karşı koymak için daha fazla siyasi canlılığa sahip olmasını tavsiye ediyorum. Komşumuz Mısır'ın tutumunun BM'nin Libya'nın istikrarını destekleme tutumuna aykırı olması şaşırtıcıdır."

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dün resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede, Libya'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etmişti.

Dendias da Libya hükümetinin siyasi anlaşmaya göre meşruiyetinin sona erdiğini iddia ederek, Libya ile Türkiye arasında 3 Ekim'de imzalanan petrol ve doğal gaz alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptını eleştirmişti.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

AA

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