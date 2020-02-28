Libya görüşmelerinin ilk turundan sonuç çıkmadı

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde 26 Şubat'ta başlayan Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç alınamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden heyetlerin katılımıyla başlaması planlanan görüşmelerde, Libya'da kalıcı ateşkese ilişkin somut bir adım atılamadı.

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin bugün sona erdiğini, bununla beraber 2'nci tur için mart ayı sonlarına doğru tarafları tekrar Cenevre'ye davet edeceğini bildirdi.

"Ülkede son 24 saat içinde çatışmasızlık anlaşmasına ilişkin çok ciddi ihlaller oldu." diyen Salame, Trablus Havaalanı'nın bu sabah saat 07.00'de vurulduğunu ve başkentin pek çok bölgesinin bombardımana tutulduğunu söyledi.

Ghassan Salame, Libya krizine çözüm bulmak 3 farklı masada kurulan, "askeri, ekonomik ve siyasi" müzakerelerin devam etmesinde ısrarcı olduğunun altını çizerek, "Bundan dolayı tüm tarafları 12 Ocak'ta varılan çatışmasızlık anlaşmasına saygı duymaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Bazı heyet üyeleri talimatla görüşmelerden çekildi"

Cenevre'deki siyasi müzakerelere katılmak için gelen bazı heyet üyelerinin "kendilerine gelen talimatla" görüşmelerden çekildiğini aktaran Salame, bu kişilerin hangi tarafı temsil ettiğini ise söylemedi.

Ghassan Salame, 3 gün boyunca verimli görüşmeler gerçekleştirmelerine rağmen görüşmelerden somut bir sonucun çıkmadığı mesajını verdi.

Salame, Libya'daki çatışmaların bölgesel bir savaşa yol açabilecek potansiyele sahip olduğu uyarısında da bulunarak, sivillere yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu anımsattı.

İsim vermeden darbeci Hafter'in saldırılarını "şiddetle kınayan" Ghassan Salame, "müzakere yollarının bombardıman altında devam edemeyeceği" ve ülkede ateşkese saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kuruldu

BM nezdinde meşruiyete sahip UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre görüşmelerini "uzun ve devam eden bir süreç" şeklinde değerlendirmişti.

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale ise 24 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.