Libya için ABD devrede

ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Libya’da dış ülkelerin istismarını reddederek çatışmayı önlemek için bütün taraflara ‘acil adım’ çağrısında bulundu.

Libyalı bir yetkili Türkiye’den resmî olarak askeri destek talebinde bulunduklarını açıkladı. Reuters’deki habere göre yetkili, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın “başşehir Trablus’ta çatışmaların yoğunlaşması halinde Türkiye’den askerî destek isteyecekleri” yönündeki açıklamasının ardından, Türkiye’den resmen hava, kara ve deniz desteği istendiğini kaydetti.

Trump Sisi ile Libya’yı görüştü

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi’nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, “Trump ve Sisi, Libya’da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce bütün tarafların çatışmayı çözmek için âcil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkan Erdoğan ise Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme dâvetine icabet edeceğini söyledi. Erdoğan, Libya tezkeresinin Meclis açılınca gündeme getirileceğini açıkladı. Erdoğan, “Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat imzalanmış. Yürürlüğe girmiştir. Biz bu işi bitirdik. Dâvet edildiğimiz yere icabet ederiz. Bu kadar açık net” diye konuştu.