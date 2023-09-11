Libya için uluslararası yardım çağrısı

Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti
Libya'nın doğusunda sel
Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde vefat edenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.
AA