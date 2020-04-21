Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da çatışmaların yeniden başladığını belirterek bölgede askerî bir çözüm olmadığını söyledi.

Lavrov, Halk Diplomatları Vakfı temsilcileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya krizinin çözümüne ilişkin 19 Ocak’ta düzenlenen Berlin Konferansı’nda alınan kararların uygulanmadığına işaret eden Lavrov, “Berlin Konferansı kararlarının uygulanması durdu. Çatışmalar yeniden başladı” değerlendirmesinde bulundu. Lavrov, Avrupa ve bölge ülkeleriyle Libya’da siyasi sürecin devam ettirilmesi konusunda ortak anlayışa sahip olduklarını vurgulayarak “Libya meselesinin askerî çözümü yok, anlaşmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. AA

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