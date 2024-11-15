Libya Müftüsü Riyad zirvesini eleştirdi: Hayal kırıklığı

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonuç bildirgesini “Dağ çalkalandı ve bir fare doğurdu” diyerek eleştirdi.

Gazze'de İslam ülkelerinin vebali büyük Gıryani, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, İsrail’in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik saldırılarının ele alındığı 11 Kasım’da Riyad’da düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesinin Müslümanlar ve mazlumlar için hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Arap ve İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve beşeri gücünün 3’te birine sahip olduğuna dikkati çeken Gıryani, Riyad’daki zirveden yalnızca “kınama” çıkmasını eleştirdi. AA

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