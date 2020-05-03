Libya Ordusundan Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı

Libya hükümeti hava unsurları saldırı hazırlığındaki darbeci Hafter'e bağlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

Libya Ordusu, gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı Sudanlı Cancavid milislerini başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde taşıyan otobüsü havadan vurarak etkisiz hale getirdi. Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde ücret karşılığı Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya getirilen Sudanlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü vurdu. Cancavid milis grubu, Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor. AA

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