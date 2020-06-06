Libya ordusundan yeni operasyon

Libya Ordusu, sahil kenti Sirte'yi Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için yeni bir operasyon başlattı.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte, buranın güneyindeki Vişke bölgesi, ülkenin ortasındaki Cufra Askeri Hava Üssü ve çevre bölgelerini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için Zafer Yolları isimli yeni bir harekat başlatıldı. Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, Sirte çevresindeki Hafter milislerine yönelik 5 hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Euronews Türkçe

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