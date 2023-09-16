Libya savaş alanı gibi - 'Hayali bile mümkün olmayacak bir felâket yaşandı'

Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne ŞEHRi adeta savaş alanını andırıyor.

'Tam bir 'tsunami'ydi'

Yardım gemilerimiz Libya’ya ulaştı

Libya’da 10 Eylül’de Daniel fırtınasının sebep olduğu sel felâketi, ülkenin doğusundaki şehirlerden en çok Derne’yi etkiledi. Kuzeyde Akdeniz ve güneyde Cebel el-Ahdar (Yeşil Dağ) tepeleriyle çevrelenen, ortasından vadi geçen Derne’nin selde uğradığı zarar, diğer şehirlerin çok üstünde. Derne’yi ikiye bölen vadi, “Daniel” fırtınasının sebep olduğu yağmur sularıyla doldu ve su seviyesi benzeri görülmemiş şekilde yükseldi. Dolayısıyla vadideki suyu tutan en önemli iki baraj üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu ve sel suları barajların çökmesi sonucunu doğurdu.

Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. 100 bin nüfuslu şehrin dörtte biri haritadan silindi; tarım arazileri sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle yaşanan yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Sokakların balçık deryasına ve araba mezarlığına döndüğü şehirde, deniz de insan cesetleriyle doldu.

Derne hayalet şehir haline geldi

Hayatta kalanların büyük kısmının şehri terk etmesiyle Derne artık adeta hayalet şehir oldu. Hava sıcaklığının nispeten yüksek olması sebebiyle hâlâ enkaz altında olan cesetler de kokmaya başladı. Felâket sebebiyle elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı şehirde arama kurtarma ekipleri ise tüm zorluklara rağmen cesetleri çıkarmaya devam ediyor.

30 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya temsilciliği, sel felâketine dair yayınladığı raporda, Derne’de yerinden edilenlerin sayısının 30 bin olarak tahmin edildiğini, ancak bu sayının “muhtemelen daha yüksek olduğunu” ifade etti.

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Libya’da hayali bile mümkün olmayacak bir felâket yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Libya’da dehşet verici bir felâket yaşandığını ve hayatta kalanlar için büyük yardımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Libya’da sonuçları itibarıyla hayal bile edilemeyecek bir felâket yaşandı. Ölenlerin sayısının 20 bine kadar çıkabileceğine ilişkin spekülasyonlar olduğunu duydum. Derne şehrinden 900 bin kişi bu felâketten etkilendi, bu korkunç bir trajedi” diye konuştu. Griffiths, Libya’da şu anda 300 bin kişinin insanî yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, BM kuruluşları ve diğer kurumların yardım için Libya’da bulunduğunu anlattı. Derne’ye ulaşmanın hâlâ çok zor olduğunu kaydeden Griffiths, “Bu, iklim ve afetin birleşerek, bu korkunç duruma yol açtığı bir trajedi” dedi.