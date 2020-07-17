Libya, Sisi tehditlerine kulak asmadı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Libya’daki iş birlikçilerine dayanması Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini göstermektedir” dedi.

Mişri, Sisi’nin Libya’daki kabile liderleriyle görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Sisi’nin, Libya halkının temsilcileriymiş gibi davranan ancak kendilerinden başka kimseyi temsil etmeyen iş birlikçilerden oluşan bir topluluğa dayandığının altını çizen Mişri, bu durumun Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini gösterdiğini dile getirdi. Mişri, egemenlik sahibi demokratik bir devlet kurma yolunda hedeflerine ilerlediklerini belirterek, “Sisi’nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor” ifadesini kullandı. AA

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