Libya Terhune'deki bir hastanede 106 ceset bulundu

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.

*** Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini kontrol altına aldığını duyurmuştu Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu. Libya ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ordu birliklerinin dört bir cepheden Hafter milislerine karşı Terhune'ye ilerlediğini belirtilerek, vilayet merkezinde kontrolü sağladıklarını duyuruldu. Ordu birliklerinin vilayetten kaçan, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüğü kaydedildi. Hafter'e bağlı milisler, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu. Terhune'de şehrin yerlisi Kaniyat birlikleri isimli Hafter'e bağlı milis grubunun dün gece kentten ülkenin doğusuna doğru çekildiği şeklinde iddialar yerel basına yansımıştı. Libya Ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya hükümeti, başkent Trablus il sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu. "Şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları" Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlenen Terhune vilayetinden sonraki hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu açıkladı. Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai yaptığı açıklamada, "Yeni meşru hedefimiz Sirte, Cufra ve ülkenin güneyinde bulunan petrol sahaları." dedi. AA

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