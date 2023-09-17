"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Libya'ya acil yardım çağrısı

17 Eylül 2023, Pazar 12:16
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, üye ülkelere ve uluslararası topluma Libya'daki sel mağdurlarına yönelik insani yardım çalışmalarını acilen hızlandırma çağrısında bulundu.

Libya - Derne'de hala 9000 kişi kayıp
Libya savaş alanı gibi - 'Hayali bile mümkün olmayacak bir felâket yaşandı'
'Tam bir 'tsunami'ydi'
Yardım gemilerimiz Libya’ya ulaştı
Fas ve Libya yardım bekliyor

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki selin 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını ve 40 binden fazla kişiyi de yerinden ettiğini belirtti.

 

Afrika Birliğine bağlı ekiplerin ani durum yönetim mekanizmasını aktif hale getirdiğini vurgulayan Muhammed, tarım, insani yardım, ekonomi ve sağlık gibi farklı birimlerden yeni bir uzman ekibin Libya'ya gönderileceğini kaydetti.

Muhammed, üye devletlere ve uluslararası topluma artan insani ihtiyacı karşılamak için Libya halkı ve hükümetine desteklerini acilen hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya'ya acil yardım çağrısı

    "5 milyonun üzerindeki Müslüman ülkemize aittir"

    İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlediler!

    Yunanistan'daki selde ölü sayısı 17'ye yükseldi

    Camiye büyük saygısızlık yapan küstah provokatör tutuklandı

    Dışişleri Bakanlığı sitesinde skandal

    Beş kişiden ikisi su krizi endişesi yaşıyor

    Depremzede öğretmenler tayinlerini iptal ediyor

    Libya - Derne'de hala 9000 kişi kayıp

    Otelin bahçesindeki ağaçlık alana düştü

    Yeniden inşası yıllar alabilir

    İlaç krizi aşıları da vurdu

    Libya savaş alanı gibi - 'Hayali bile mümkün olmayacak bir felâket yaşandı'

    Yardım gemilerimiz Libya’ya ulaştı

    İndirimli petrol alıp, indirimsiz satıyorlar

    Üreticiler: Yerfıstığı fiyatının 70 lira olmasını bekliyoruz

    Kredi faizleri katlandı

    “Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik” dedi

    Erdoğan’a göre AB, Türkiye’den kopma gayreti içinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslam kahramanı: Adnan Menderes
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı sitesinde skandal
    Risale-i Nur'dan

    Üstadın Adnan Menderes'e mektubu
    Ahmet BATTAL

    AB, AKMHP ve hukuk devleti
    Mehmet KARA

    Yine aldatılıyor olabilirler mi?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Avrupa bir İslam devleti doğuruyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bu felaketlerden ders alınır mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet Cemil Çökren

    Allah’ın razı olduğu yerler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.