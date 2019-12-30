Alman Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Libya’daki durumla ilgili, “Türkiye ile Rusya aynı tarafta değil, karşı tarafta. Bu yeni cepheleşme, Libya’daki vekÂlet savaşına aşırı derecede tehlikeli bir boyut kazandırıyor. Libya yeni Suriye haline geliyor” dedi.

Türkiye’nin asker göndermeyi planladığı Libya’da artan gerilim ve İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un genel başkanlığına yeniden seçilmesi, Alman basınında öne çıkan yorum konuları. Alman Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Libya’daki durumla ilgili şu yoruma yer veriyor: “Suriye’deki durumdan farklı olarak Afrika’nın kuzeyinde Türkiye ile Rusya aynı tarafta değil, karşı tarafta. Bu yeni cepheleşme, Libya’daki vekâlet savaşına aşırı derecede tehlikeli bir boyut kazandırıyor. Libya yeni Suriye haline geliyor. Avrupa Libya’da da gerilimin yatışması için neredeyse hiçbir katkı sağlamıyor, hatta gerilimi tırmandırıyor. Eski sömürgeci güç İtalya Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyip Akdeniz’den mültecilerin geçişini önleme amacıyla donatırken Fransa, Sahel bölgesindeki radikal İslamcı terör örgütlerine karşı koyması umuduyla rakip general Hafter’in tarafında yer alıyor.”

Gerilim tırmanıyor

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda ise şu satırları okuyoruz: “Suriye’de savaşın son muharebeleri yaşanırken Libya’da gerilim tırmanıyor. Avrupa’nın kapısının önünde yangın var. Ama Avrupalılar yangını söndürmek için hep beraber kolları sıvayacaklarına kapıları pencereleri kapatıyor, hatta bazıları üstüne üstlük kundakçının önüne parlayıcı madde atıyor. Avrupalıların jeopolitik yalıtılmışlığı başkalarının işine yarıyor. Eğer Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın Libya için arabuluculuk çabaları hemen fiyaskoyla sonuçlanmayacak olursa hemen ortak bir AB tutumu oluşturulması için çalışmaları gerek. İsteklerini giderek daha küstahça hayata geçiren bölgesel güçlere karşı Avrupa sadece birlik olması durumunda varlık gösterebilir.”

UMH: Topraklarımızda yabancı asker istemiyoruz

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerce, gerektiği takdirde Libya’ya Türk askeri gönderilmesi konusuyla ilgili olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden yeni bir açıklama yapıldı. Türkiye ile birlikte Katar ve İtalya tarafından da desteklenen UMH Dışişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Muhammed el Kablavi Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Merkezi yönetim şu ana kadar Libya topraklarında yabancı asker bulunmasına karşı çıkıyor” ifadesini kullandı. Bunun yerine yaşanan iç savaşı bitirmek için Almanya’nın arabuluculuğa devam etmesini istediklerini kaydeden El Kablavi, Berlin’in çatışmanın bir tarafı olmadığı ve oldukça önyargısız olduğu için, arabulucu olarak diğer ülkelere göre daha fazla kabul gördüğünü dile getirdi.

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Asker göndermeye negatif bakıyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ağıralioğlu, Libya’ya asker gönderme tezkeresine ilişkin soru üzerine, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yarın genel başkanlarına bilgi vereceğini belirterek, parti olarak brifing alacaklarını, gerekli hassasiyetlerin burada dillendirileceğini söyledi. Prensip olarak sınır ötesi operasyonlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorumluluklarını taşıması gereken her yerde bu yetkiyi vermekten imtina etmediklerini kaydeden Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’de bunca ağır bedel ödemişken Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatlerini korumak için her türlü şeyi göze alalım ama bir maceraya atlamayalım. Bizim orada hassasiyetimiz şu. Asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz’deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetinin bu işe yeteceğine inanıyoruz. Bunun için masada gücümüzle kuvvetimizle bulunalım ama Libya’daki bir iç savaşın unsuru haline getirecek riskli adımlara karşı da temkinli olalım.” Ordu - aa