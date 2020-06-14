Liderlere anlamlı mektup

Geçmişte dışişleri bakanlığı yapmış farklı ülkeden 27 isim, Koronavirüs pandemisini takip edecek süreçte atılacak adımlar için hükûmetlere tavsiyelerde bulunan bir mektup kaleme aldı.

Aralarında Eski Türkiye Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın da olduğu geçmişte Dışişleri Bakanlığı yapmış 27 kişi, Birleşmiş Milletler, Ülke Liderleri ve Hükümetler için bir açık mektup kaleme aldı. Pandeminin, dünya üzerindeki bütün ülkelerde yaşayan insanların hayatlarını ve geçim yollarını tehdit etmeye devam ettiği vurgulanan mektupta 27 eski bakanın hükûmetlere verdiği tavsiyelerin bir kısmı şöyle: “Karşılaştığımız diğer birçok tehditte olduğu gibi, Koronavirüsün de ülke sınırlarını tanımıyor oluşu, herhangi bir ülkenin onu tek başına yenmesini imkânsız kılıyor. Bu pandemiye karşılık vermek ve gelecekte yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ülkeler güçlerini birleştirmelidir. İşbirliği içinde yapılan faaliyetlerin ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceğine geçmişte tanık olmuştuk.”

İşbirliğine ihtiyacımız var

“Koronavirüs pandemisi, bir taraftan uluslararası sistemin sorunlarını açığa çıkarırken, aynı zamanda bizlere her düzeyde liderliğe ve işbirliğine duyduğumuz ihtiyacı hatırlattı” denilen mektupta, “Bu açık mektupla, ülkelerin böylesine büyük bir krizde tek başlarına üstlenecekleri sorumluluklara saygı gösterirken; yerel, bölgesel ve uluslararası kurumlar arasında kurulacak ve krizle mücadelede ihtiyaç duyulan işbirliğine verilen desteği seferber etmeyi arzuluyoruz. Etkin çok taraflı önlemler ulusal hükümetlerin adımlarını baltalamak yerine tamamlayıcı bir rol üstlenebilirler” denildi.

BM’ye beş tavsiye

Birleşmiş Milletler’in beş aksiyon adımını atması konusunda ısrarcı oldukları belirtilen mektupta, bu beş aksiyon kısaca şöyle ifade edildi: “ 1. Birleşmiş Milletler genel kurulu, çevrimiçi bir “acil özel oturum” düzenlemelidir: BM Genel Kurulu, “savunmasız” toplumların sorunlarına cevap verebilmek ve insani krizleri çözmek için küresel eşgüdüm yetkisi oluşturma amacıyla toplanmalıdır. 2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pandemi konusunu ele almalıdır. 3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bir ekonomik toparlanma stratejisi planlamak için küresel kurumları bir araya getirmelidir: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu birleştirici yapıyı oluştururken, özellikle en savunmasız toplum kesimlerini korumaya odaklanarak tamamlayıcı ve tarafları karşılıklı olarak güçlendirici öneriler geliştirmek adına bir alan açacaktır.”

Güvenlik kavramı geniş çerçevede ele alınmalı

Tavsiyeler şu şekilde devam etti: “4. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, eşgüdümlü bir borç kolaylaştırma planı oluşturulmasını teşvik etmelidir: Birleşmiş Milletler, ülkelerin krize hızlı tepki verebilmeleri amacıyla borç kolaylaştırma yoluyla kaynak sağlama konusunda güçlü bir koordinasyon rolü üstlenmelidir. 5. Birleşmiş Milletler, güvenlik kavramını yeniden daha geniş bir çerçevede ele almalıdır: Koronavirüs pandemisi, küresel tehditlere karşı ortak tedbirlerin eşgüdümü sağlanana kadar uluslararası toplumun güvende olamayacağını göstermiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri; pandemi, doğal afetler, kamu sağlığı ve iklim değişikliği gibi sınır tanımayan tehditleri içerecek biçimde güvenlik kavramının yeniden tanımlanmasına öncülük etmelidir.”

Bilimi önceleyen çevre politikalarını destekleyin

Mektupta ülke liderleri ve hükümetler de aşağıdaki 5 ana aksiyon konusunda harekete geçmeye çağırıldı: “1. Pandemiyle ilgili çalışma yürüten uluslar arası kuruluşlara maddî destek sağlayın: Elimizdeki gerekli kaynakları seferber etmeliyiz. 2. Olası bir aşının âdil dağıtımını garanti altına alın: Tüm ülke liderlerini, ‘’herkesin aşısını’’ âdil bir biçimde dağıtma ve herkesin erişebilmesini sağlama yolunda küresel bir çalışma içinde yer alma konusunda söz vermeye çağırıyoruz. 3. Kadınlara yönelik koruma alanlarını genişletin: Ulusal hükümetler, aile içi şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara yardım eden ve onların gerekli kaynaklara, yardım hatlarına ve sığınma evlerine erişimini sağlayan ulusal ve yerel yapıların mevcudiyetini güvence altına almalıdır. 4. Bilimi önceleyen çevre politikalarını destekleyin: Bir sonraki halk sağlığı krizine hazırlıklı olmak için, bütün ülkeler bilim ve araştırma arayışlarını teşvik etmelidir. 5. Ülkeler arası işbirliği faaliyetlerini teşvik edin: Aşırı ulusalcı tutumlar uluslar arası sistemin gelecekte karşı karşıya kalacağı krizlere karşı çözümler geliştirme kabiliyetini aksatmaktan başka işe yaramayacaktır.”

İstanbul - Yeni Asya