Liman patlamasının üzerinden 2 yıl geçti

Lübnan’daki büyük liman patlamasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen açılan soruşturmada herhangi bir somut gelişme kaydedilmediği gibi Hristiyan-Şii çatışmasına neden oldu.

Lübnan'daki patlamanın sembolü olan silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı Beyrut Limanı`nda 4 Ağustos 2020`de medyana gelen büyük patlamada 215 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Ölenlerin aileleri 24 aydır faillerin yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyor. Patlamaya ilişkin soruşturma, olayın yaşandığı tarihten bu yana Lübnan`daki adli mercilerce yürütülüyor. Ancak dosyada adı geçen kişilerin Mecliste dokunulmazlıklarının bulunması veya arkalarındaki güçlü siyasi partilerin desteği nedeniyle ifade dahi vermiyor.Mezhebe dayalı siyasi partilerin soruşturma sürecine müdahil olması, söz konusu dosyanın askıya alınmasına veya herhangi bir ilerleme kaydedilmemesine neden oluyor. Soruşturma ağır aksak Patlamanın ardından olaya ilişkin soruşturmayı yürütmek üzere 13 Ağustos 2020`de yargıç Fadi Savvan görevlendirildi. Savvan, yaptığı çalışmaların ardından 10 Aralık 2020`de eski Başbakan Hassan Diyab`ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus`u “yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açan olayda ihmali ve kusuru bulunmakla” suçladı. Ancak bu suçlama ülkede tartışmalara neden oldu ve süreç yargıç Savvan`ın görevine son verilmesiyle sonuçlandı. Lübnan Yüksek Yargı Konseyi, 20 Şubat 2021`de Savvan`ın yerine yargıç Tarık el-Bitar`ı atadı. Bitar da tıpkı Savvan gibi siyasilere yönelik kararlarından sonra hedef haline geldi. Hristiyan hukukçu Bitar, soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildiği ilk aylarda düşük profilli birçok kişinin serbest bırakılmasına karar verdi. AA

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